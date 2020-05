Ecco le nuove regole che potremmo trovare nelle palestre

Con l'avvio dell'attesa "fase 2" del lockdown entrata in vigore dal 4 maggio abbiamo assistito alla graduale ripresa di molte attività produttive, mentre altre attendono il 18 maggio per ripartire. Ma quando toccherà a piscine e centri sportivi?

Secondo le ipotesi più accreditate, la riapertura di centri sportivi e piscine potrebbe essere disposta per il mese di giugno. Tuttavia al momento non è possibile stabilire una data certa perché molto dipenderà dall'andamento della curva del contagio registrato nelle prossime settimane.

Di sicuro, però, quando finalmente i centri sportivi riapriranno, cambieranno molte cose e bisognerà osservare delle rigide regole di distanziamento, che al momento è la nostra unica difesa contro il virus.

Probabilmente con la riapertura avremo nuove regole ben specifiche:

No ai gruppi di allenamento

distanza di sicurezza, per farlo si penserà probabilmente agli ingressi contingentati

per farlo si penserà probabilmente agli potrebbe essere necessario indossare guanti monouso e mascherina durante gli allenamenti.

Per quanto riguarda gli ambienti, come già disposto per uffici e locali, sarà necessario effettuare una pulizia costante di ambienti, spogliatoi e attrezzi. E dovranno essere installati dispenser di igienizzante all'ingresso.

Al momento, comunque, si tratta ancora soltanto di ipotesi. Intanto, in attesa della riapertura di piscine e centri sportivi, dal 4 maggio in poi chi lo desidera può tornare ad allenarsi individualmente nei parchi, ovviamente nel rispetto delle regole di sicurezza.