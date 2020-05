Incontra l'amante durante il lockdown: consulente di Johnson si dimette

Neil Ferguson, il consulente del governo di Boris Johnson che aveva fortemente consigliato il blocco del Paese, si è dimesso per aver violato le disposizioni del lockdown incontrando la sua amante.

A rivelare la notizia è stato il The Telegraph, che avrebbe documentato una serie di incontri clandestini del professore con una donna sposata che vive con marito e figli fuori Londra. Secondo la testata, il professore avrebbe permesso alla sua amante, la 38enne Antonia Staats (attivista di campagne progressiste) di fargli visita a casa. Scoperto, lo scienziato è stato costretto a rassegnare le sue dimissioni al Sage martedì sera.

A rendere ancora più imbarazzante la situazione è stata proprio la posizione intransigente del professor Ferguson, 51enne luminare dell'Imperial College di Londra, che per primo, con i suoi modelli matematici applicati all'infettivologia, aveva sostenuto la necessità di imporre il blocco del Paese.

Il professore ha inizialmente tentato di giustificarsi dichiarando di ritenersi immune dopo aver contratto il virus e aver osservato l'isolamento. Poi ha ammesso di aver commesso un errore e si è scusato per aver minato la credibilità del messaggio pubblico sulla necessità di mantenere il distanziamento sociale.

Ferguson è stato aspramente criticato. Duncan Smith, ex ministro ed ex leader Tory, ha commentato: «Scienziati come lui ci hanno detto cosa non dobbiamo fare, noi abbiamo fatto come lui ci ha detto ed lui invece ha fatto come ha voluto. È difficile da credere che un uomo intelligente abbia minato così il messaggio del governo sul lockdown».

(Credits photo: telegraph.co.uk)