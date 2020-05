Bar, ristoranti e parrucchieri potrebbero riaprire prima del previsto: ecco quando

Molte Regioni stanno premendo per la riapertura anticipata delle attività già dal prossimo 18 maggio e il Governo sembra ora propenso a cedere a questa richiesta, sebbene con delle differenze.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di un recente intervista, ha infatti dichiarato: “A chi ha ancora l’attività chiusa dico che, continuando con il senso di responsabilità sin qui dimostrato, in molti territori si potranno anticipare le riaperture già nei prossimi giorni di maggio”.

Si parla dunque di una differenziazione per territori, da valutare in base alla situazione sanitaria e dalla volontà delle singole Regioni.

Anche il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, si è espresso in tal senso: “Tutti noi vogliamo arrivare alle differenziazioni territoriali. Dal 18 maggio molte attività potranno riaprire, ma lo si dovrà fare in sicurezza, e le Regioni che decideranno di farlo senza il rispetto delle linee guida Inail se ne assumeranno la responsabilità”.

Intanto, mentre l'Inail si sta occupando della redazione delle linee guida per consentire l'apertura delle attività ritenute più a rischio (quali bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici), il Ministero della Salute sta proseguendo l'attività di monitoraggio. Boccia, comunque, esclude qualsiasi riapertura prima del 18 maggio, concludendo: "Dopo il 18 ci sarà una valutazione del Cdm su base scientifica e la differenziazione territoriale sarà molto probabile”.

