Coronavirus: la Germania prova a riaprire le palestre

Dopo il lockdown anche la Germania è ormai entrata nel pieno della fase 2 e riapre in sicurezza. C'è l'accordo tra la cancelliera Merkel e i governatori dei Lander tedeschi sull'ok a negozi e centri sportivi, nel rispetto delle regole della distanza minima tra le persone, e quelle igieniche. Ai governatori è affidata la responsabilità di decidere eventuali ulteriori allentamenti delle misure restrittive, ma sempre guardando con la massima attenzione alla curva dei contagi. I Lander, infatti, avranno l'obbligo di chiudere nuovamente se si registreranno 50 nuove infezione ogni 100 mila abitanti all'interno di una provincia, nell'arco di una settimana.

Fuori dalle palestre le persone, munite di mascherina, dopo settimane di isolamento e vita casalinga, tornano davanti agli ingressi, ma questa volta facendo la fila, in attesa di poter entrare. La riapertura però, come ci si aspettava, ha provocato un aumento dell'indice di contagio, l'R con zero. La ripartenza della Germania sarà un'esperienza indiretta per diversi Paesi, come l'Italia, che si apprestano ad allentare ulteriormente le misure restrittive con il riavvio di alcune attività secondarie.