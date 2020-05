Laura Chiatti appare molto dimagrita su Instagram e rassicura i fan preoccupati

Dai personaggi noti fino alla gente comune, tutti in questa lunga quarantena si sono cimentati in golose preparazioni culinarie, anche per far trascorrere il tempo, e ovviamente tutti hanno mangiato, forse anche un po' di più del consueto. E allora perché la bellissima attrice italiana Laura Chiatti si mostra su Instagram piuttosto dimagrita?

L'attrice 37enne, moglie di Marco Bocci, ha avuto due splendidi bambini, ma le sue forme appaiono ora meno morbide... Una foto postata sui social rivela un look naturale e un fisico scolpito e asciutto, nonostante la vita casalinga durante il lockdown. Cosa è successo alla bella Laura?

I follower si sono scatenati con numerosi commenti e richieste di spiegazioni. Laura Chiatti ha risposto così, tranquillizzando tutti i suoi fan: "Buongiorno a tutti...tante ragazze mi hanno chiesto se sono dimagrita durante la quarantena. In realtà avendo molte allergie alimentari, da febbraio ho cambiato alimentazione e mi sono fatta seguire da un bravissimo nutrizionista che onestamente mi ha davvero salvato. Per chi come me ha questo tipo di problema, consiglio di non fare diete autogestite ma di affidarsi a seri professionisti".

(Credits: Instagram/laurachiatti82)