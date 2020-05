Prende a pugni il cane con i guantoni da boxe: il video indigna il web

Sta facendo il giro del web un video che ha indignato moltissimi utenti: la clip mostra una donna che prende a pugni un cane utilizzando dei guantoni da boxe.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di London Miner, una donna di Boise, Idaho (Stati Uniti).

Nelle immagini, che a quanto pare sono state girate da una seconda persona che si sente parlare in sottofondo, la donna sembra impegnata in un allenamento in casa. Peccato che a fare da sacco sia il suo stesso cane, un esemplare di pastore tedesco. La donna lo colpisce ripetutamente sul muso, mentre il cane non reagisce e continua a girarle intorno.

Nel filmato si sente la donna dire: "L'ho colpito così forte; l'ho sentito anch'io". Di sottofondo si sente un uomo, probabilmente l'autore del video, che ride.

Il video ha cominciato a circolare sui social diventando virale ed è stato condiviso anche dalla Animal Hope & Wellness Foundation e da diverse associazioni animaliste. Secondo quanto riportato dai media locali, la donna sarebbe stata individuata dalle autorità e indagata per maltrattamenti e percosse. Per le leggi dell'Idaho, ora rischia fino a sei mesi di carcere e fino a 5000 dollari di multa.

(Credits photo: Facebook/paulwbng)