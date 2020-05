Sì alle cene tra amici e stop all'autocertificazione: le possibili novità da lunedì 18 maggio

Lunedì 18 maggio arrivano altre novità in merito agli spostamenti e alle misure di sicurezza, relative al Covid-19. Prima di tutto potremmo dire addio all'autocertificazione. Non sarà più necessario, quindi, giustificare i nostri spostamenti. Ogni fase dell'emergenza è stata caratterizzata da un cambiamento di questo documento, che veniva di volta in volta aggiornato in base alle regole e alle restrizioni imposti dal Governo. Ora possiamo definitivamente dire addio a questo pezzo di carta, che in molte occasione ci ha messo un po' di timore.

Altro dettaglio importante nel percorso di ripresa dell'Italia è la possibilità di fare pranzi e cene con gli amici. Dopo i congiunti, anche la famiglia - quella che si sceglie - potrà ritrovarsi. Nei prossimi giorni, il Presidente Conte adeguerà nel norme del precedente decreto, in scadenza questo fine settimana, con nuove regole che andranno a specificare al meglio quali sono le modalità con cui potremmo tornare a vedere gli amici. Sulla questione dei congiunti, molti sono stati i dissapori: adesso che piano piano tutto torna alla normalità, ci sarà anche una maggiore serenità nell'approccio di questa fase 2.

Non solo gli amici, ma dal 18 maggio riapriranno anche i ristoranti, per cui si potrà pranzare e cenare con gli amici, oltre che con i familiari. Le regole del distanziamento all'interno dei locali valgono sempre. Si parla di 2 metri tra un tavolo e l'altro, e soprattutto tra persone che non vivono sotto lo stesso tetto.

Riaprono anche i parrucchieri e si sta studiando la soluzione per stare sotto l'ombrellone senza alcun pericolo.