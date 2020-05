"Palestre aperte il 25 maggio", l'annuncio del Ministro dello sport

Il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora in una informativa urgente al Senato ha spiegato il lavoro portato avanti in questi mesi e ha dichiarato di essere intenzionato a proporre nel prossimo Dpcm la riapertura di centri sportivi e palestre entro il 25 maggio, forse anche prima. Molto dipenderà dalla valutazione delle linee guida da parte del Comitato tecnico scientifico.

Il ministro ha fatto riferimento a palestre e centri danza, citando come esempi anche tennis, pesca e nuoto. «Tutto lo sport deve ripartire: impianti, centri e circoli sportivi, palestre. Giovani e sport sono leve fondamentali per la ripartenza del Paese». Poi, sottolineando che non bisogna pensare solo ai professionisti, ha aggiunto: «C’è lo sport dei campioni, ma anche quello dei ragazzi, che sono migliaia”.

Dal momento che il virus non è sconfitto, però, il ministro precisa che sarà necessario fornire un protocollo rigido per la riapertura, che possa essere adattato alle singole realtà.

Il ministro ha parlato anche di fondi, circa 17 milioni per tutti gli organismi sportivi, che dovranno essere utilizzati per sostenere l'adeguamento degli impianti sportivi.

Per quanto riguarda la Serie A e la ripartenza del campionato, il ministro ha auspicato la cautela: "Se riprenderà come tutti auspichiamo, riprenderà perché saremo arrivati a questa decisione dopo una successione ordinata di azioni e protocolli al fine di riprendere in sicurezza, di tutti. Non era possibile decidere per fretta irresponsabile. Era evidente e in contrapposizione con tutela salute".