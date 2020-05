Dal 3 giugno sì agli spostamenti tra Regioni: la bozza del nuovo Decreto

L'Italia sta ripartendo. Dopo il lockdown totale, piano piano le nostre città stanno tornando a muoversi. Alcune attività produttive hanno già aperto e altre alzeranno la saracinesca nelle prossime settimane. Il nuovo Decreto dovrebbe entrare in vigore in questi giorni e definisce le regole da rispettare dal 18 maggio in poi. Ci si potrà postare liberamente all'interno della propria Regione. Per spostarsi in un'altra Regione bisognerà aspettare il 3 giugno.

Fino a questo momento, infatti, le persone non potevano circolare liberamente tra le varie Regioni, potevano farlo solo per necessità di salute e lavoro. Dal 3 giugno in poi, invece, si potranno raggiungere località diverse rispetto alla propria. Nella bozza del nuovo decreto, che dovrà essere approvato a breve, si legge: "A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree".

Ogni sindaco ha la facoltà, se lo ritiene opportuno ai fini del contenimento, di chiudere zone o aree considerate poco sicure. Considerando la curva epidemiologica, inoltre, ogni singola Regione potrà valutare la necessità di limitare gli spostamenti.