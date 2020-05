Nonno plastic free: a 93 anni ripulisce la sua spiaggia del cuore

Pasquale Di Marco ha 93 anni ed è molto legato alla sua terra, l'Abruzzo. Più di ogni altra cosa ama il mare, ama la spiaggia e guardare le onde che si infrangono sull'arenile. In questo periodo di quarantena il nonnino non si è spostato da casa, ma appena ha potuto si è recato a Poggio San Vittorino, in provincia di Teramo, dove c'è la sua spiaggia del cuore. Qui, da sempre Pasquale si siede per ore e ore a contemplare la bellezza del mare. Questa volta ha fatto qualcosa di più per la sua terra: ha raccolto tutti i rifiuti che ha trovato. Plastica, copertoni, reti, detriti: tutti nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa per rendere il mondo un posto migliore.

È così che nonno Pasquale si è guadagnato l'appellativo di nonno plastic free... un gesto davvero bello che non conosce confini ed età. Tutti noi dovremmo prendere esempio da quest'uomo, che a 93 anni e con una epidemia in corso, non si è scoraggiato. Il mare per lui è tutto e questo è il suo modo per dimostrarlo.

Ecco le foto bellissime di Pasquale che ripulisce la spiaggia e si siede davanti al mare, per guardarlo scorrere all'infinito.