Prende aereo per la Sardegna senza aspettare l'esito del tampone: è positivo

Non ha voluto aspettare l'esito del tampone ed è ugualmente salito su un aereo ed è arrivato in Sardegna. L'uomo era entrato in contatto con un contagiato e per volare c'era bisogno di fare degli accertamenti. Solo dopo essere arrivato sull'isola ha saputo di essere positivo al test. Subito sono state messe in quarantena circa 40 persone che sarebbero venute in contatto con lui.

L'uomo, a quanto pare, doveva andare in Sardegna per motivi di lavoro e proveniva dall'Emilia Romagna. Sull'isola stava alloggiando in una camera d'hotel. La Sardegna è uno dei posti meno colpiti dal Covid-19 e le autorità locali stanno facendo di tutto per tutelarla il più possibile.

Anche per le vacanze estive, si parla di passaporto sanitario che accerti la piena salute del turista che vuole visitare l'isola. Incurante di queste disposizioni, l'uomo è ugualmente salito su quell'aereo e non ha aspettato di conoscere l'esito del tampone. Oltretutto, anche gli aeroporti e i velivoli sono molto pericolosi per il contagio: sono ambienti chiusi e, nonostante tutte le misure di sicurezza, è facile che il virus si diffonda velocemente.

Ora l'uomo resterà sull'isola fino alla sua completa guarigione, non ha per fortuna sintomi gravi.