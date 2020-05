Diana Del Bufalo perde le staffe e accusa gli haters: "Giudiconi nullafacenti"

Diana Del Bufalo è una persona solare e sorridente, pronta sempre a mettersi in gioco e dotata di grande autoironia. Questa volta però ha perso le staffe e si è sfogata su Instagram, puntando il dito contro gli haters. Non si che cosa abbia fatto imbestialire la cantante e attrice: chi lavora nel mondo dello spettacolo spesso è bersaglio ingiustificato di critiche e attacchi.

Diana non ha voluto tacere e per la prima volta si è lasciata andare a un lungo momento di liberazione. "Voi non sapete niente della mia vita. Non sapete se faccio beneficienza o se non la faccio. Non sapete se sono altruista o sono una str***a egoista. Non sapete Niente". Poi ha continuato: "La beneficienza si fa in silenzio? Ah sì? Però quando la si mostra rompete il caz*o e viceversa! Avete stufato di sparare a zero su chi non conoscete. Giudiconi nullafacenti. Voi che fate per il prossimo?".

"Le persone in questione - ha concluso - si crogiolano nella loro mediocrità perché hanno la convinzione che il loro livello sia proprio quello lì. Invece di rimboccarsi le maniche per rendere la loro vita migliore, preferiscono lamentarsi del loro salario minimo, della loro vita noiosa criticano una persona che si è fatta la sua fortuna da sola perché li fa sentire meglio. Beh che vi devo dire? State sbagliando tutto. Addio".

Passata l'arrabbiatura, la Del Bufalo ci ha ripensato e ha tolto il post dal social.