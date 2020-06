Sega festeggia 60 anni con una sua versione "mini": è stupenda

Sega festeggia i suoi 60 anni dalla fondazione lanciando un gadget imperdibile. Si tratta di Game Gear Micro, una versione tascabile della sua console più popolare.

La Sega, che originariamente si chiamava Rosen Enterprises, fu fondata infatti il 3 giugno 1960 dall'ufficiale della Air Force David Rosen. L'azienda si occupava inizialmente di esportazione di oggetti d'arte. Poi fu trasformata in Standard Games e si dedicò all'importazione di giochi elettronici. Infine divenne Service Games (Sega).

I suoi prodotti di punta sono stati il Sega Genesis / Mega Drive, lanciato nel 1989, e il Game Gear, lanciato nel 1990 per contrastare il Game Boy di Nintendo. Per lo stesso motivo nacque anche Sonic, che doveva contrastare il successo di SuperMario. E proprio Sonic torna ad essere protagonista in questo importante anniversario.

Il gadget, grande poco più di una carta di credito e disponibile in 4 diversi colori (nero, blu, giallo o rosso), avrà infatti un iconico gioco precaricato: Sonic the Hedgehog. La cattiva notizia è che purtroppo per il momento sarà disponibile in commercio soltanto in Giappone al prezzo di circa 40 euro.

(Credits photo: corriere.it)