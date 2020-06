Denunciati i TheShow: si erano finti "assistenti civici" per registrare uno scherzo

L'ultimo "esperimento sociale" è costato una denuncia ai TheShow, il popolarissimo duo di youtubers composto da Alessio Stigliano e Alessandro Tenace.

I TheShow sono molto conosciuti e seguiti sul web (dove vantano oltre 3 milioni di followers) per le loro sfide imbarazzanti e per gli scherzi in stile candid camera. Ed è proprio per registrare uno dei loro video che lo scorso 29 maggio si sono aggirati per le vie della città spacciandosi per "assistenti civici".

Hanno indossato la pettorina gialla e si sono presentati in un locale di Milano muniti di tesserino del Comune (rigorosamente falso). A quanto pare, dopo aver fatto delle domande sulla sicurezza al titolare e aver "tentato di intimidirlo" con dei petardi, i due avrebbero perfino provato a fargli una multa. Per scherzo, si intende. Ma le cose non sono andate esattamente come previsto.

Infatti i due influencer sono stati mandati via, ma intanto uno dei dipendenti li aveva riconosciuti. Così il titolare dell'attività ha anche segnalato l'episodio al commissariato di Polizia. Di conseguenza, lunedì i due youtubers sono stati rintracciati e denunciati "per usurpazione di titolo" (quello di assistente civico).