Scoperto un tempio Maya in Messico: è il più grande e il più antico al mondo

Quello che vedete in foto si chiama Aguada Fénix ed è il più grande e antico tempio Maya mai rinvenuto al mondo. È stato scoperto a Tabasco, in Messico, e il suo rilevamento è stato possibile grazie alla tecnologia laser. Gli archeologi dell’Università dell’Arizona hanno utilizzato una particolare attrezzatura, LIDAR, ovvero un telerilevamento laser che permette di vedere in 3D il sottosuolo.

Il sito misura 1.413 metri da nord a sud e 399 metri da est a ovest. Ci sono 9 strade che lo attraversano e la struttura monumentale è davvero imponente. Ecco le immagini.

Aguada Fénix, sitio maya previamente desconocido en Tabasco, México, fue construido entre el año 1.000 a. C. y el 800 a. C. https://t.co/E94Uc11AOX — CNN en Español (@CNNEE) June 4, 2020

La CNN ha intervistato uno degli archeologi che ha preso parte alla missione: "Abbiamo sempre pensato che la popolazione Maya si fosse evoluta in maniera graduale, con piccoli villaggi emersi durante il periodo pre-classico medio, dal 1.000 al 350 a.C., ma il nostro studio ribalta questo modello. Grazie alla datazione al radiocarbonio, abbiamo determinato che la piattaforma risale al periodo tra il 1.000 e l’800 a.C., il che la rende la più antica struttura monumentale della civiltà Maya trovata fino a questo momento".

Ha poi anche spiegato il funzionamento del LIDAR: "Le immagini LIDAR ricostruite dopo un singolo volo aereo possono fornire più informazioni di quante potrebbero derivare da decenni di indagini archeologiche convenzionali. Sono stati necessari solo tre anni per mappare la struttura di Aguada Fénix, un decimo del tempo che avremmo impiegato con l’archeologia tradizionale".