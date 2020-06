Asia Argento in lacrime sui social: “Ecco il mio dolore”

L’8 giugno del 2018 lo chef Anthony Bourdain, allora compagno di Asia Argento, è stato ritrovato morto nella sua camera d’albergo in Francia, dove stava girando un episodio di “Parts Unknown”, il suo show televisivo che riscuoteva un grande successo.

Il 61enne e l’attrice si erano conosciuti a Roma nel 2017 durante le riprese del programma di lui: tra di loro nacque subito l’amore. Bourdain, tra l’altro, ha sempre sostenuto Asia Argento nella sua battaglia dopo la denuncia per molestie subite dal produttore americano Harvey Weinstein quando era ragazza.

Quest’anno dunque ricorre il secondo anniversario dal suicidio dello chef, una tragedia che ha sconvolto la vita di Asia Argento e che ancora oggi la fa soffrire. È stata la stessa attrice a parlarne, pubblicando su Instagram una foto in cui appare sconvolta e col volto rigato dalle lacrime e la sigaretta in mano: “Volete vedere il dolore? Eccolo – ha scritto nel post – non c'è bisogno di filtri. Due anni senza il mio amore”.