Chiara Nasti e il tatuaggio con l'errore che ha scatenato l'ironia dei follower

Incidente "diplomatico" per Chiara Nasti che è tornata a far parlare di sè, a causa di un tatuaggio... sbagliato! Infatti l’influencer napoletana è stata sommersa dalle critiche sui social, perché ha mostrato un tatuaggio fatto assieme a un'amica in cui spicca un evidente errore ortografico. Si tratta di una scritta in cui si legge Since 98’, con l'apostrofo dopo l'8. Nelle loro intenzioni le due amiche volevano indicare il loro anno di nascita; la scrittura corretta sarebbe quindi stata ’98 perché così come l'hanno fatto, sembra invece che ci sia scritto 98esimo minuto. Insomma un errore grossolano.

Visualizza questo post su Instagram Forever @lullls @brandienzo e tu il migliore . ❤️ Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 8 Giu 2020 alle ore 3:30 PDT

Vista la quantità di insulti e critiche, Chiara Nasti è intervenuta ma ha commesso l'ennesimo errore. In alcuni video pubblicati su Instagram ha detto che non si trattava di un errore ma di una scelta consapevole, legata ad un aneddoto. "Cioè ma davvero non posso fare un tatuaggio con la mia migliore amica perché viene reputato sbagliato agli occhi degli altri quando il tatuaggio è una cosa abbastanza personale? E assolutamente non è sbagliato, questa è stata proprio una nostra scelta perché è proprio una nostra caratteristica del fatto che da piccole sbagliavamo sempre questa cosa e quindi lo abbiamo fatto in questo modo". Ma poche ore dopo Chiara Nasti è stata costretta a fare marcia indietro, ammettendo di avere inventato una scusa per rimediare alla figuraccia: "Comunque raga sì, mi ero inventata la caz*** al momento per sorvolare la figura di mer**. Sì, abbiamo sbagliato il tatuaggio." Alla fine ha vinto la sincerità.