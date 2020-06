La sposa è positiva al Covid e manda in quarantena 31 invitati alle nozze

Seppur con le debite distanze e senza rischiare di fare assembramenti, anche i matrimoni sono tornati ad essere celebrati. Bisogna fare molta attenzione però se non si vuole finire in quarantena un'altra volta. Altrimenti si rischia di fare la fine di una cerimonia di nozze, avvenuta a Vergato in provincia Bologna: la sposa è risultata positiva al Covid e ora 31 invitati alle nozze sono in isolamento precauzionale.

Tutto è cominciato qualche giorno dopo il matrimonio: la neo sposa ha iniziato ad avere un po' di febbre e qualche lieve sintomo. Preoccupata, ha fatto il tampone che ha confermato la presenza dell'infezione da Coronavirus in corso. È così che tutti i presenti quel giorno sono ora in isolamento, tra il Veneto e l'Emilia Romagna.

Il vicesindaco, che ha celebrato le nozze civili, ha dichiarato: "Durante la cerimonia eravamo tutti a debita distanza, non più di una decina di persone. C’eravamo io, un altro dipendente, gli sposi, i testimoni e, seduti molto più indietro, i genitori". Per i festeggiamenti, poi, la coppia e gli invitati si sono trasferiti in una struttura privata. La donna lavora come operatrice sanitaria e quindi è più esposta al rischio di contagio.