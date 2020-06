La Tesla schiva un animale di notte, il video incredibile

Un video che sta facendo il giro del web mostra ciò che si vede a bordo di una Tesla che viaggia di notte in una strada buia. All’improvviso compare un animale lungo il percorso: con una qualsiasi altra automobile, un ostacolo del genere avrebbe messo certamente la persona al volante in difficoltà e il rischio di incidente sarebbe stato alto.

Come si vede nel video, invece, l’autopilota dell’automobile creata da Elon Musk, non appena percepisce la presenza dell’animale, sterza e lo schiva come se nulla fosse, senza alcun impatto.

Questo video ha fatto gongolare Elon Musk, il quale è molto fiero del gioiellino da lui costruito. Su Twitter ha scritto: “Ciò che sembra veloce agli umani è lento per un computer. La Tesla ha capacità sovrumane”. In effetti ciò che questa vettura riesce a fare ha dell’incredibile.