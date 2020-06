Temptation Island smentisce Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Tra circa un mese (dal 7 luglio) partirà la nuova edizione di Temptation Island e in tantissimi si stanno chiedendo chi farà parte del cast.

Qualcuno aveva ipotizzato che tra i concorrenti potessero esserci anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la nuova coppia nata durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip. E durante una recente intervista in radio l'influencer aveva dichiarato di aver rifiutato la proposta, affermando: «No no. Ce l'hanno già proposto, Maria è una persona stupenda, ma questo format non è proprio il nostro modus operandi. Se la De Filippi ci vuole proporre altro, potremmo accettare! Magari un programma sull'amore, in cui io e Paolo facciamo da Cupidi!».

Ora però arriva una secca smentita direttamente dai social ufficiali del programma: «Continuiamo a leggere, come tutti gli anni, sui social, svariati nomi di personaggi, più o meno noti, che dicono di aver rifiutato l’invito a partecipare a Temptation Island. Cosa che, per carità, potrà sempre accadere e non ci scomporrà dal portare avanti il nostro lavoro ma, ad oggi, nella realtà dei fatti, i nomi che poi dichiarano di "aver rifiutato" sono sempre NON veri. Tra i tanti che sono usciti in questi giorni, appunto mai invitati, risaltano Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, a cui auguriamo tutto il meglio dalla vita, ma che da noi non sono mai stati invitati a partecipare. Ci fa sempre onore che qualcuno debba ricorrere ai nostri titoli per avere visibilità di notizia. Ma a volte, l’insistenza senza replica può prendere pieghe fastidiose per tutti…».

Di fronte alla smentita, la Incorvaia ha dovuto ritrattare e correggere il tiro delle sue dichiarazioni, affermando: «Non sono mai stata contattata dalla redazione di Temptation Island, o forse le mie parole sono state mal interpretate. Dinnanzi alla domanda se io e Paolo avremmo fatto Temptation ho semplicemente detto di no perché ci stiamo ancora conoscendo. Nulla voglio togliere al lavoro eccelso di Maria, che fa assumere tantissimi italiani».

(Credits photo: Instagram/cliziaincorvaia)