Francesco Chiofalo ha pensato al suicidio prima di togliere il tumore

Era il 10 gennaio del 2019 quando Francesco Chiofalo entrò in sala operatoria per l'asportazione di un tumore al cervello. Da quel giorno, è passato più di anno anno, l'ex concorrente di Temptation Island ha recuperato le forze e ora sta bene.

È tornato con la memoria a quel periodo e ha lasciato un commento sui social, che mette i brividi. "Nei giorni poco prima la data della mia operazione per asportare il tumore al cervello... c'è stato un momento che ho pensato che non avrei mai superato quell'operazione e che se anche la superavo avrei avito sicuramente qualche handicap permanente come cecità, paralisi, demenza o danni mnemonici... e che forse era meglio farla finita da solo prima che accadesse l'inevitabile".

Un momento difficile per lui, un momento di debolezza in cui ha pensato al peggio, a togliersi la vita per smettere di soffrire.

"Fortunatamente mi sbagliavo - ha concluso Francesco - ammetto che quei giorni sono stato molto male anche sotto l'aspetto psicologico".