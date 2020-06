Consigliere in spiaggia durante consiglio comunale in videoconferenza: è polemica

Ai tempi del Coronavirus anche i consigli comunali si fanno in videoconferenza. E bisogna sempre mantenere un certo decoro nell'abbigliamento. Non è stato così, però, durante una seduta consiliare a Bologna, dove il consigliere Giulio Venturi si è collegato dalla spiaggia. E successo venerdì scorso e la presidentessa del consiglio, Luisa Guidone, ha rimproverato l'uomo. Nei primi minuti del video, Venturi si è fatto vedere in costume, seduto su una sdraio, mentre era al mare.

"Mi corre l’obbligo di fare un richiamo a seguito di quanto si è visto rispetto a come si è presentato in un fotogramma il consigliere Venturi e devo pertanto richiamare tutti i consiglieri a tenere un comportamento e comunque ad osservare una presentabilità, un decoro e una correttezza che dev’essere valida per tutte le sedute di Consiglio, sia in videoconferenza sia in presenza. Avevo già fatto questo invito in conferenza dei presidenti di gruppo, adesso l’ho fatto anche per iscritto", queste sono state le parole della presidentessa.

Ha poi aggiunto: "È un episodio molto spiacevole, ricordo infatti a tutti che la funzione del consigliere comunale dev’essere esercitata in condizioni tali da garantire l’esclusività dell’attività, per la quale si percepisce un gettone di presenza e si beneficia inoltre, nei casi previsti, di permesso di lavoro. Chiedo davvero a tutti i consiglieri di attenersi a queste semplici disposizioni per il buon esito e il decoro del Consiglio stesso".

Ovviamente è scoppiata la polemica e il consigliere è stato ripreso per il suo comportamento poco educato.