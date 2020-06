Angelina Jolie svela i motivi del divorzio da Brad Pitt

A distanza di anni, Angelina Jolie ha svelato per la prima volta le reali motivazioni che l'hanno portata a mettere fine al matrimonio con Brad Pitt.

L'attrice ne ha parlato nel corso di una intervista rilasciata a British Vogue, in cui ha rivelato di averlo fatto "per il bene della sua famiglia e dei suoi figli". Per la Jolie quella di separarsi da Pitt è stata una decisione giusta, che le ha permesso di continuare a concentrarsi sul benessere dei ragazzi.

Pare infatti che nel 2016 Brad e Maddox (il figlio maggiore della coppia) abbiano avuto una discussione durante un viaggio in aereo. Da quell'episodio sarebbe scaturita la decisione di Angelina di chiedere il divorzio.

Brad e Angelina, fidanzati per 10 anni, si sono sposati nel 2014. Nel corso della loro storia d'amore hanno avuto 3 figli naturali (Shiloh, 12 anni, e i gemelli Knox e Vivienne, 11 anni). La coppia ha anche 3 figli adottivi: Maddox, 18 anni, Pax, 16 anni, e Zahara, 15 anni.

L'attrice, molto legata ai suoi ragazzi (che vivono con lei, nonostante l'accordo privato di affidamento congiunto), ha poi spiegato: “Alcuni hanno approfittato del mio silenzio e i bambini vedono bugie su se stessi nei media, ma io ricordo loro che conoscono la verità e se stessi”.

Sul rapporto con i suoi figli ha poi raccontato: “Con i miei figli adottivi non posso parlare di gravidanza, ma parlo con molti dettagli e tanto amore del viaggio fatto per trovarli e come è stato guardarli negli occhi per la prima volta”.

(Credits photo: Getty)