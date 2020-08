Nel 2021 in Germania entrerà in vigore l’obbligo di portare fuori il cane almeno due volte al giorno

Il Ministro dell’Agricoltura tedesco Julia Klöckner ha annunciato che nel 2021, se verrà approvata, in Germania entrerà in vigore la “Hundeverordnung”, ossia una norma sui cani che prevede degli obblighi precisi per i padroni.

Secondo questa legge, infatti, chiunque possiede un amico a quattro zampe dovrà portarlo fuori almeno due volte al giorno per una passeggiata di almeno un’ora per ciascuna uscita. I cani, inoltre, non potranno essere lasciati da soli in casa per tutto il giorno né potranno essere legati a una catena o al guinzaglio per lunghi periodi.

Il Ministro ha spiegato che questa proposta di legge si basa su alcuni studi che hanno dimostrato che molti dei 9,4 milioni di cani in Germania non ricevono le giuste attenzioni e i giusti stimoli. Alcune ricerche, inoltre, hanno dimostrato che i cani hanno bisogno di stare a contatto con la natura e di fare attività all’aperto ogni giorno.

“I cani non solo peluche – ha spiegato il Ministro tedesco, come riporta Tgcom24 – hanno i loro bisogni che devono essere presi in considerazione”. Questa legge, dunque, se diventerà ufficiale garantirà agli animali domestici le attenzioni che meritano e che molti padroni spesso sottovalutano.