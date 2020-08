Brasile, dipendente muore in un supermercato: non chiudono, ma il direttore fa coprire il cadavere con degli ombrelloni

Moisés Santos era un uomo di 59 anni che lavorava come commesso in un supermercato nella città di Recife, in Brasile. Come riporta globo.com, venerdì scorso, durante il suo turno di lavoro si è improvvisamente sentito male, accasciandosi a terra per poi morire poco dopo per un infarto.

Come ha raccontato una persona presente al momento della tragedia, Renato Barbosa, il negozio era pieno di clienti: pur di non perdere guadagni, il direttore dell’esercizio commerciale ha deciso di non chiudere il locale, come invece avrebbe dovuto fare, ma semplicemente di nascondere il cadavere in attesa della polizia e dell’ambulanza. Agli altri dipendenti è stato così ordinato di occultare il corpo utilizzando cartoni e ombrelloni.

Di fronte a quello spettacolo così macabro e alla decisione così cinica del direttore, Barbosa ha scattato una foto in preda all’indignazione, condivisa anche da altri clienti che hanno scattato altre foto condividendole sui social. Questa storia ha così fatto il giro del mondo, scatenando un vero e proprio caso mediatico. A questo punto, i dirigenti del supermercato sono dovuti correre ai ripari e scusarsi: “Chiediamo scusa per il modo assolutamente inadeguato con cui è stata affrontata una tragedia come il triste e improvviso decesso di un nostro dipendente, il signor Moisés Santos - hanno scritto in un comunicato - Lasciare il punto vendita aperto, invece di chiuderlo immediatamente, è stato un grave errore”.