Federico Fashion Style denuncia: "Sono ripartito con la febbre, nel viaggio dalla Sardegna nessun controllo"

Federico Fashion Style, famoso hair stylist delle dive, denuncia scarse misure di controllo in Sardegna. Dopo una vacanza sull'isola, ha scoperto di essere positivo alla Covid-19. Nella trasmissione Agorà ha dichiarato di avere avuto i primi sintomi in Sardegna, con la febbre che lo aveva convinto a sottoporsi al test sierologico.

"Ho fatto il sierologico in Sardegna perché non mi sentivo bene. Avevo già un po' di febbre ma il sierologico era risultato negativo - ha detto - Poi sono arrivato a Roma, la febbre continuava e ho fatto subito il tampone che è risultato positivo. Ho i sintomi: non sento odori e sapori, poi ho una tosse fortissima e dolori articolari e muscolari."

E aggiunge: "Non ho frequentato discoteche perché viaggiavo con una bambina, ho una figlia di 3 anni. La situazione era normale, tutti erano senza mascherina. Nei luoghi pubblici la mettevo ma nei ristoranti e nei bar la mascherina la togli. Controlli non ce n’erano assolutamente, questo è da dire”.

Inoltre prima di imbarcarsi sulla nave che dalla Sardegna lo avrebbe portato a Civitavecchia, non è stato sottoposto ad alcun controllo della temperatura, nonostante avesse già la febbre. Rientrato a Roma e fatto il tampone risultato positivo, Federico ha avvisato tramite social network tutti coloro che erano entrati in contatto con lui di procedere con un tampone.