Prete in mascherina muore durante l'omelia [video con immagini forti]

Padre Jude, sacerdote della diocesi di Deido, in Camerun, ha avuto un malore durante la celebrazione della messa, si è accasciato al suolo ed è morto. Il fatto è successo lo scorso 30 agosto e ha sconvolto tutti i fedeli presenti all'omelia.

Il prete - che indossava la mascherina nel rispetto delle norme vigenti - stava parlando quando ha avuto un piccolo momento di affanno. Una volta ripresosi, però, ha iniziato a parlare in maniera affannosa, fino a quando è caduto per terra. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Non si conoscono ancora le cause del decesso. Non è chiaro, infatti, se l'uomo soffrisse di qualche malattia o se sia stato colpito da un malore improvviso.

La scena è stata ripresa in un video, che ben presto ha fatto il giro del mondo. Eccolo.