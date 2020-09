Contagiata dal Covid durante il baby shower del figlio: morta 31enne

Una brutta notizia arriva dal Brasile. Un donna incinta di 31 anni è morta dopo essere stata contagiata dal Covid durante la festa a sorpresa per il nascituro.

Camila Graciano, di Anápolis, sapeva di essere avere una gravidanza a rischio e per questo motivo era sempre stata molto attenta. Purtroppo il baby shower era stato organizzato da un gruppo di amici a sorpresa e la giovane non ha potuto dire di no. Tra i presenti, anche un malato che ha contagiato lei e altre persone.

Tre giorni dopo la festa, Camila ha iniziato ad accusare i primi sintomi. Si è recata subito in ospedale dove è stata ricoverata d'urgenza. I medici le hanno fatto un parto cesareo per far nascere il piccolo all'ottavo mese. Dopo la nascita - il bambino sta bene - la donna sembrava essersi ripresa. Ma qualche giorno più tardi il suo quadro clinico si è aggravato ed è morta.