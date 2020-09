Gordon Ramsey lancia un nuovo show e cerca giovani che desiderano viaggiare

Il re della cucina televisiva, Gordon Ramsey, sta per lanciare un nuovo show per il quale sono già iniziati i casting. I candidati ideali devono essere giovani e avere voglia di viaggiare: il nuovo programma, infatti, sarà basato proprio sui viaggi e, dunque, i partecipanti verrebbero pagati per vivere avventure da sogno in giro per il mondo.

Oltre al desiderio di spostarsi, i candidati devono avere una forte personalità, la passione per il cibo e, appunto, per le avventure, senza problemi a dormire all’aperto e senza paura di fronte a difficoltà come arrampicarsi sulle rocce se dovesse servire.

Lo show verrà girato a Los Angeles, dove ha sede lo Studio Ramsay, la società di produzione del celebre chef della TV. Al momento, non ci sono informazioni sulla retribuzione. Questo è l’annuncio pubblicato per la ricerca dei candidati ideali: “Lo Studio Ramsay sta cercando ragazzi di età compresa tra i 16 e i 21 anni per una serie di viaggi da sogno e avventure per un’importante rete e canale di streaming – si legge nel messaggio - Questo spettacolo sarà fantastico e stiamo cercando adolescenti che abbiano una passione per il cibo, i viaggi e l’avventura! Conosci un adolescente che è ossessionato dall’arrampicata su roccia o si è procurato il proprio cibo durante il campeggio? Questa è la sua occasione. Cerchiamo grandi personalità che abbiano una forte curiosità di sperimentare e scoprire nuove culture”. Le domande possono essere inviare fino al 3 ottobre tramite il sito dell’azienda.