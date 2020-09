Prima di morire di cancro lancia un messaggio: “Non vedrò il dopo-lockdown, siate grati per ciò che avete”

Elliot Dallen aveva appena 29 anni quando, nel 2018, ha scoperto di avere un carcinoma adrenocorticale. Da allora sono passati due anni, il giovane, originario di Cardiff e residente a Londra, ha provato diverse cure sperimentali ma purtroppo non è riuscito a salvarsi. Nell’aprile scorso, ossia in piena emergenza sanitaria, Elliot ha capito che la fine era ormai vicina e così ha deciso di lanciare un messaggio importante.

La quarantena l’ha trascorsa da solo a causa delle restrizioni anti contagio e questa solitudine gli ha fatto capire ancor di più che bisogna apprezzare ciò che si ha. A giugno la sorella ha potuto trasferirsi da lui per stargli accanto e grazie alla vicinanza della sua famiglia, Elliot ha capito di essere fortunato sotto tanti aspetti.

“Il mio cancro terminale non mi farà vedere il dopo-lockdown – ha scritto in un blog pubblicato dal Guardian – ho provato una cura sperimentale ma le energie hanno iniziato ad abbandonarmi e ho capito che non potevo permettermelo. La vita per me è vivere, non accumulare anni. Questo trattamento mi rendeva la vita impossibile”.

Elliot ha così deciso di arrendersi al suo destino: “Pensavo che questa consapevolezza mi avrebbe liberato – ha scritto ancora – mi sbagliavo. Non avendo più niente per cui combattere, non mi restava altro che aspettare. La battaglia è diventata mentale e mi ha costretto a riflettere. Ho capito l’importanza della gratitudine. Dopo aver avuto la diagnosi ho trovato conforto nel ricordare ciò che ho avuto: una famiglia straordinaria, amici presenti. Una vita – ha proseguito – se vissuta bene è abbastanza lunga. Questo può significare diverse cose: per alcuni viaggiare, per altri restare attivi. Il corpo umano è una cosa meravigliosa, lo apprezzi solo quando inizia a deluderti. Prenditi cura del tuo corpo, è l’unico che hai. La maggior parte delle persone presume che vivrà fino a tarda età, io sono stato costretto a considerare l’invecchiamento come un privilegio – ha sottolineato - Non lamentatevi dei capelli grigi, delle rughe: siate contenti di averli. Se ritieni di non aver sfruttato al meglio l’ultimo anno, prova a utilizzare meglio il prossimo”.

Elliot ha dunque consigliato a tutti di non sprecare la propria vita, di prendersi cura di sé stessi ma anche del prossimo e del nostro pianeta: “Viviamo in una società che premia l’indipendenza, ma il cancro spesso te la toglie. È una pillola amara da ingoiare, ma a me ha donato i due anni migliori della mia vita – ha concluso - La vulnerabilità mi ha permesso di capire che persone meravigliose siano mia sorella e i miei genitori, i miei amici”. Elliot ora non c’è più ma il suo messaggio si sta diffondendo nel web e sta facendo riflettere tante persone.