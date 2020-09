Bimba scrive una lettera alla sua gattina in Paradiso e il postino le risponde

I nostri amici a 4 zampe sono importantissimi per tutti noi. Soprattutto per i bambini, che instaurano con loro un rapporto speciale. La storia che stiamo per raccontarvi arriva dall'Inghilterra e ha come protagoniste una bimba e la sua gattina Tin Tin. Nevaeh Lowe ha 5 anni e a inizio anno ha dovuto affrontare la morte del suo gatto, che è stato soppresso per un grave problema al cuore. La piccola ha sofferto tantissimo e ha spiegato alla madre che voleva scrivere alla micia un lettera, da recapitare direttamente in Paradiso.

Una lettera di addio, che ha ricevuto una risposta la settimana seguente. Un postino della Royal Mail ha letto la missiva, si è commosso e ha deciso di rispondere a Nevaeh. Le ha detto di non preoccuparsi perché la micia stava bene e che si era trasformata in una stella. Ha allegato alla lettera anche un gattino di peluche e un libro da leggere insieme ai genitori.

Il testo commovente della lettera: "Voglio che tu sappia che sto bene e qui mi sono fatta molti amici. Uno di loro si chiama Tibbles e russa molto quando facciamo il pisolino. Gli angeli si prendono cura di me e mi danno da mangiare». E ancora: «So che sei triste perché non sono lì con te, ma per favore cerca di non esserlo. Ti ho regalato un pupazzetto che mi somiglia così potrai abbracciare lui proprio come facevi con me. Per sempre la tua migliore amica Tin Tin", con tanto di firma della zampina.

"Ora Nevaeh è tornata a dormire tutta la notte perché sa che Tin Tin sta bene, aveva bisogno di dirle addio. Tutte le notti guarda il cielo in cerca di una stella speciale", ha spiegato la mamma della piccola.