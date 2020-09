Secondo Bill Gates la pandemia durerà altri 2 anni (e l'autunno sarà duro)

Bill Gates si pronuncia in merito alla fine della pandemia e prevede, stando ai dati, che continueremo a combattere contro il Covid-19 per altri due anni. Se i vaccini "saranno efficaci, anche con un livello di vaccinazione del 60% fermeremo la diffusione esponenziale della malattia. Il prossimo anno porteremo giù il numero dei morti, e nel 2022 la pandemia finirà", ha dichiarato il numero 1 di Microsoft.

Ha poi continuato: "È increscioso che molte dichiarazioni del presidente Trump abbiano fatto percepire il vaccino contro il Covid come una questione politica. Quando sarà finita, gli Usa dovranno fare un esame molto approfondito, per capire come prepararsi alla prossima pandemia". E ha avvertito tutti dicendo che l'autunno alle porte sarà molto duro.

"Se non avremo interventi il numero dei morti, anche negli Usa, tornerà ai livelli della primavera. La notizia buona è che abbiamo diversi vaccini promettenti, e potrebbero ricevere l'autorizzazione all'uso di emergenza dalla Fda o dalla Mhra entro fine anno, o certamente all'inizio del prossimo. Mi aspetto che due o tre l'avranno"; prima di novembre; la Pfizer è l'unica che potrebbe riuscirci. La Gates foundation è concentrata su quelli che possono essere prodotti in grande scala, con un costo basso, fra 2 e 3 dollari a dose. Ciò include AstraZeneca Oxford, Novavax, Johnson & Johnson e Sanofi. Cerchiamo di vedere se funzionano e costruiamo una capacità di produzione globale, per oltre un miliardo e mezzo di dosi all'anno".