In Australia hanno inaugurato il "Viaggio verso il nulla"

L'idea è bizzarra, ma anche geniale. Soprattutto in tempi come questi, scanditi da una pandemia mondiale, con la difficoltà di muoversi e spostarsi liberamente. La compagnia aerea australiana Qantas ha deciso di far viaggiare i suoi clienti in giro per il Pese e ha proposto loro un "viaggio verso il nulla". Sì avete capito bene, non c'è un luogo di destinazione, ma solo uno di partenza.

L'aereo partirà il 10 ottobre da Sydney e atterrerà a Sidney, e sorvolerà le attrazioni più belle dell'Australia. Un modo diverso per viaggiare e rispettare le norme di sicurezza imposte dal Covid. L'idea è piaciuta talmente tanto che i biglietti sono stati venduti nell'arco di 10 minuti. Il progetto è anche una provocazione e una risposta alle restrizioni che ci sono: in questo modo i passeggeri non dovranno fare la quarantena di 14 giorni una volta rientrati a casa.

Tra l'altro il viaggio organizzato dalla Qantas è molto bello. Si potrà ammirare Uluru, si vedranno le Isole Whitsundays e la Grande Barriera Corallina. L'aereo sorvolerà a bassa quota il Sydney Harbour, in modo molto suggestivo e caratteristico. Il volo in tutto durerà 7 ore ed è previsto anche un menu di viaggio, preparato dallo chef Neil Perry.

Il costo dei biglietti si aggira tra i 572 dollari e i 2.754... non proprio economico ecco!