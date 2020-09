Il francobollo dedicato a Sandra e Raimondo, a 10 anni dalla loro scomparsa

A 10 anni della scomparsa di Sandra Mondaini, avvenuta 5 mesi dopo quella di Raimondo Vianello, il ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo celebrativo. Un modo per ringraziare questa coppia dello spettacolo che ha vestito i costumi del popolo italiano negli anni '60, e che ha fatto ridere tantissimo.

Il francobollo fa parte della serie "le Eccellenze italiane dello spettacolo" e mostra la caricaturata della coppia. Lui con il pallone da calcio e lei insieme alla sua più comica interpretazione, quella di Sbirulino. Con "Casa Vianello" - andato in onda per 19 anni - la coppia è entrata nelle nostre case e ci ha mostrato, in maniera divertente e irriverente, la vita di due persone unite in matrimonio.

La vignetta è stata realizzata dall'artista Bruno Prosdomici. Il francobollo commemorativo ha un valore di 1,10 euro, per una tiratura di 400mila pezzi.