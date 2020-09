Questo mestolo ha un account Instagram con migliaia di follower

Impazza la moda di creare un profilo social ai propri animali domestici. Sono tantissimi i casi, infatti, in un cui un cagnolino o un gattino hanno molti follower e diventano delle star del web. La storia che stiamo per raccontarvi va oltre. Margaret ha aperto un account Instagram al suo mestolo di plastica. Sì, avete capito bene... al mestolo che serve per le zuppe, per l'insalata e via dicendo.

Neanche a dirlo, il profilo in pochissimo tempo ha totalizzato migliaia di follower. Nelle foto, vediamo Sansone (questo è il nome del mestolo) impegnato nella sua vita di tutti i giorni. Quando va al lavoro e si prepara per preparare qualche pietanza. Durante una passeggiata al parco o un momento di relax sotto il sole. La vita quotidiana di un mestolo di plastica può essere davvero molto impegnativa! Tra l'altro Sansone ricorsa un po' il mostro di Loch Ness, ma è molto più simpatico.

Ecco casa ha detto la sua proprietaria: "Non avevo previsto che Sansone potesse diventare virale in questo modo incredibile. Il post originale di Sansone era in realtà solo un semplice post buffo che ho fatto con Snapchat. Sono davvero felice che bastino uno smartphone e un mestolo per realizzare queste piccole storie che la gente ama".

"È come se Sansone rendesse queste sensazioni semplici di lavoro o di svago cose speciali e profonde, non solo nella “sua” vita, ma soprattutto nella tua", ha poi concluso Margaret.

Ecco qualche simpatica immagine di Sansone durante una delle sue avventure.