Un artista ha ricreato le case più iconiche del cinema e delle serie tv in versione Polly Pocket

Chi è cresciuto negli anni Novanta non può non ricordare le Polly Pocket, le casette tascabili che contenevano dettagliatissimi interni e si richiudevano come uno scrigno.

Ebbene, grazie alla collaborazione tra The ToyZone (un sito di recensioni per giocattoli) e l'artista Jan Koudela, è nata un'edizione speciale di Polly Pocket ispirata agli interni di film, cartoon e delle più iconiche serie tv.

Qualche esempio? Koudela ha creato il modellino di Stranger Things con tanto di Demogorgone, divano, lettere e luci di Natale alla parete; c'è il mitico divano de I Simpsons con Homer e l'automobile; c'è il terrificante l’Overlook Hotel di Shining, l'inconfondibile salotto di Friends e una casetta in stile hobbit del Signore degli Anelli.

Purtroppo, però, si tratta soltanto di modellini virtuali 3D e quindi non sono in commercio. I creatori del progetto hanno spiegato che sono stati realizzati prima dei bozzetti e poi Koudela ha iniziato a realizzare dei modelli 3D utilizzando un software chiamato Cinema4D.

«La chiave della sfida è stata trovare una texture virtuale che assomigliasse alla plastica e lavorare su una scala molto piccola senza perdere il dettaglio del materiale di partenza. Tanto l’art director Povilas quanto Jan Koudela sapevano che era necessario ricreare gli ambienti dei film utilizzando il linguaggio di Polly Pocket: stickers sullo sfondo, botole, finestre di plexiglass. Koudela ha infine utilizzato Photoshop per fare in modo che i colori fossero esattamente identici a quelli dei mondi di finzione creati».

Insomma: non saranno veri, ma bisogna ammettere che questi modelli 3D sono bellissimi anche soltanto da ammirare!

