Coronavirus: l'elogio all'Italia del Financial Times

Tre gli ingredienti principali di una ricetta (per ora) vincente nella lotta al Coronavirus in Italia ci sono certamente una pianificazione attenta della la fase di post-lockdown, l'alta adesione dei cittadini e un efficace sistema di test e monitoraggio. Sono queste le “tre ragioni principali” alla base della “resilienza” italiana. È quanto afferma il Financial Times che ha elogiato l'Italia per aver saputo contenere(almeno per il momento) la tanto temuta seconda ondata.

Il bel Paese ha dovuto imparare in fretta una "dura lezione" durante l'esplosione della pandemia e questo, secondo il quotidiano britannico, ha consentito all'Italia di "tenere sotto controllo la seconda ondata" da Sars-Cov-2.

In un articolo pubblicato sull'edizione online, viene presa ad esempio la gestione del governo Conte ed elogiato il comportamento esemplare degli italiani che si sono sacrificati fin da subito con un duro lockdown, per contribuire al contenimento del contagio. "Mentre la Spagna, la Francia e il Regno Unito soffrono una ripresa del Covid-19, il Paese ha saputo adattarsi dopo la prima e brutale fase" della pandemia, riporta il quotidiano finanziario.

L'Italia è stato il primo Paese in Europa ad affrontare l'emergenza e l'allentamento delle misure restrittive è stato più graduale. A contribuire al contenimento anche la partecipazione attiva e responsabile dei suoi cittadini, e infine un sistema di tracciamento del virus, coadiuvato da test a tappeto e monitoraggio costante della curva epidemiologica.

(Credits photo: Getty)