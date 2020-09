Carlo Verdone cammina di nuovo: "Impazzivo dal dolore: oggi un miracolo!"

Carlo Verdone ha raccontato di essersi recentemente sottoposto ad un intervento chirurgico alle anche dopo anni di atroci sofferenze. L'attore e regista ha postato un video su Facebook in cui mostra di essere già in grado di camminare.

"Dopo sette anni di atroce dolore alle anche per le cartilagini scomparse, mi sono deciso giovedì 17 di operarmi in un colpo solo alla ricostruzione di entrambe perché non ero più in grado di camminare per pochi metri. Oggi.... un piccolo miracolo!", scrive Carlo nella didascalia del video postato su Facebook.

L'attore ha raccontato che questa per lui è una giornata molto importante. Quello postato potrebbe sembrare un video banale: "io che cammino", dice l'attore. Ma spiega che non è esattamente così. Infatti Carlo Verdone ha sofferto per sette anni di coxartrosi bilaterale: una patologia che ha comportato la scomparsa della cartilagine dalle anche. Una condizione che gli ha procurato a lungo dolori atroci.

Il dolore negli ultimi mesi era diventato insopportabile, tanto che l'attore ha deciso di operarsi "in un colpo solo" ad entrambe le anche. L'intervento è stato eseguito solo giovedì scorso e i tempi di recupero previsti erano abbastanza lunghi. Eppure Verdone ha raccontato con grandissima gioia di essere già in grado di fare piccoli passi senza l'ausilio delle stampelle (ovviamente solo per pochi minuti).

Carlo, ringraziando i chirurghi e incoraggiando chi ha bisogno di fare un intervento simile, ha dichiarato che tutto questo sembra un sogno: è il suo piccolo miracolo.

(Credits photo: Facebook/carloverdoneofficial)