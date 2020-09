Vuole assomigliare a un alieno, così un 32enne si è fatto togliere naso e orecchie

Una trasformazione impressionante, da brividi. Anthony Loffredo, 32enne francese con origini italiane, ha deciso di cambiarsi i connotati per diventare un alieno ed essere così più spaventoso. Solo in questo modo, infatti, il giovane ha detto di sentirsi appagato. Per raggiungere il suo scopo, Anthony ha ricoperto la sua faccia di tatuaggi, si è fatto tagliare il naso e anche le orecchie. Oltre a bucarsi il viso con alcuni piercing terrificanti.

Sui social, il giovane ha dichiarato: "Ora posso camminare a testa alta grazie a te (riferendosi al medico che ha eseguito l'operazione, ndr), sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme". Per sembrare un alieno, il 32enne si è fatto tatuare anche i bulbi oculari. Tutte queste operazioni, oltre ad essere molto costose, sono anche rischiose.

"Ora sono felice", ha aggiunto Anthony, "Mi sono reso conto che non stavo vivendo la mia vita come volevo, ho fermato tutto a 24 anni e sono partito per l’Australia. Ora sono felice. Mi piace mettermi nei panni di un personaggio spaventoso". Che dire, ha raggiunto il suo scopo... così fa davvero paura!

Ecco alcune immagini dal suo account Instagram.