Rincaro bollette: da ottobre aumentano luce e gas

Dopo la decisione di sospendere o ritardare i pagamenti durante il lockdown, e il conseguente calo delle tariffe, ecco che arriva la stangata. Da ottobre, infatti, vedremo un consistente rincaro nelle bollette di luce e gas. Il quarto trimestre del 2020 comincia davvero male per gli italiani.

Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, comunica che l’incremento delle tariffe in bolletta sarà del 15,6% per l'elettricità e dell’11,4% per il gas.

Con la riapertura del Paese e la ripresa delle attività economiche e dei consumi, era inevitabile che arrivasse anche il momento dell'aumento dei prezzi, che sarà sostenuto, inoltre, dalla stagionalità, per via della relativa crescita della domanda.

“Dopo il crollo dei prezzi registrato nei mercati energetici all’ingrosso nella fase più acuta dell’emergenza Covid, la ripresa dei consumi di energia, che conferma la ripartenza dell’economia in Italia e in Europa, ha quindi portato ad un graduale rialzo delle quotazioni. L’effetto complessivo risulta particolarmente marcato nei mercati del gas naturale e della CO2 e si è riflesso, conseguentemente, anche nel mercato elettrico”, spiega l’Autorità.

Per l'elettricità, l’aumento è legato al rialzo della componente materia energia, mentre restano invariati gli oneri generali e le tariffe regolate di rete. a questo proposito il presidente di Arera, Stefano Besseghini, commenta: “Il sistema energetico sta gradualmente riprendendo le posizioni che aveva prima dell’emergenza Covid. Il quadro generale verrà influenzato, nei prossimi mesi, anche dalle scelte che accompagneranno il Recovery Fund, in particolare per il sostegno alle fonti rinnovabili future, che oggi ricadrebbe sulla bolletta”.

Per il gas, aumenta la componente materia prima, legata alle quotazioni attese nei mercati all’ingresso nel prossimo trimestre; restano stabili, invece, gli oneri generali.