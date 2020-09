Rimuovere i tatuaggi? C'è chi lo ha fatto con una grattugia

Un ragazzo di 21 anni ha raccontato sui social di aver utilizzato una grattugia per il formaggio per rimuovere (autonomamente) un tatuaggio che non desiderava più avere sul suo avambraccio.

La storia arriva da Mendoza (Argentina) e, secondo quanto riferito, risalirebbe ad un paio di anni fa. Ma solo adesso il "geniale" protagonista avrebbe deciso di raccontarla, con tanto di (inquietanti) testimonianze fotografiche.

Martias Costas, questo il nome (di fantasia) dell'autore del gesto, aveva deciso di eliminare un tatuaggio che poco tempo prima si era fatto fare sull'avambraccio. Aveva preso questa decisione per due motivi: innanzitutto quel tatuaggio proprio non gli piaceva e poi voleva entrare nel corpo di Polizia aeroportuale (e sapeva che i tatuaggi non erano graditi).

Tuttavia, invece di rivolgersi ad un professionista, il ragazzo ha consultato il web per trovare un metodo fai da te. Martias ha raccontato: "Per prima cosa ho provato con una pietra pomice, ma non ha funzionato. Poi ho continuato con una grattugia. Faceva male e sanguinava molto".

Dopo una settimana dal folle trattamento, che oltre al tatuaggio ha portato via interi strati di pelle dal braccio del ragazzo, Martias ha capito che era il caso di andare in ospedale, dove, oltre alla medicazione, gli hanno fatto subito un'antitetanica.

Alla fine del racconto, il ragazzo ha dichiarato: "In quel momento me ne sono pentito, certo. Ma quando ho visto che il tatuaggio era andato via, non mi sono preoccupato più. Ma non lo consiglierei a nessuno".

(Credits photo: thesun.co.uk)