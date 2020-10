GFVip, atmosfera bollente: la Gregoraci vorrebbe fare l'amore con Pierpaolo Pretelli

La situazione si fa bollente tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. I due reclusi del Grande Fratello Vip hanno da subito stabilito un rapporto molto stretto, frenato - a quanto pare - da alcune resistenze della soubrette. Elisabetta, infatti, non cadrebbe in tentazione perché non vuole farsi vedere in atteggiamenti ambigui dall'ex Flavio Briatore. Ma qualcosa si sta muovendo e lei si sbilancia, mostrando tutto il suo interesse per il 30enne.

Pierpaolo ha riferito a Matilde Brandi di una conversazione avuta con la Gregoraci in piscina. Libera dai microfoni, la donna avrebbe detto all'ex velino "voglio fare l'amore con te". Aggiungendo poi che l'ex marito è ancora molto geloso.

Matilde, dal canto suo, dà consigli ed esprime la sua opinione su questa quasi love story: "Ma certo, si era capito. Io credo che lei non si è mai rifatta una vita perché sì ufficialmente si sono lasciati però c’è ancora… Non credo sia innamorata però subentrano altre cose. Lei è rinata anche a livello di vita. Secondo me dovete viverla così, senza pensare a quello che sarà".

Qui la confessione sul divano della casa più spiata d'Italia.