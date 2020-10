La birra è la preferita degli italiani per socializzare (più del caffè)

Una ricerca (che ha analizzato i gusti degli italiani durante il lockdown e nella fase di ripartenza) ha rivelato che la birra è senza alcun dubbio la bevanda preferita dalla popolazione come scusa per tornare a socializzare con gli altri.

Lo studio in questione è stato condotto dall'Istituto Pepoli per l'Osservatorio Birra su un campione di mille italiani di età compresa tra i 18 e i 64 italiani.

Il risultato? Poco più del 70% dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato di aver scelto la birra durante e dopo il lockdown come bevanda da compagnia (che diventa, così, simbolo di socializzazione). La birra ha battuto il caffé (scelto da un quarto degli italiani), ma anche il vino rosso, il vino bianco e lo spumante (scelti, rispettivamente, dal 10%, dal 5% e dall'8% della popolazione).

Lo studio rivela anche che 8 italiani su 10 (il 78% dei partecipanti) ritengono che la socialità dopo il lockdown sia un fattore importante e 7 su 10 si dicono consapevoli del fatto che le cose non torneranno come prima (lo dimostra il fatto che molti ora preferiscono incontrarsi a casa piuttosto che al bar). Tuttavia la birra resta la bevanda preferita, con il 74% delle preferenze per la cena e il 19% per il dopocena.

Ma questo primato non sorprende. Dopotutto va detto che la birra è simbolo di convivialità almeno dal 2.600 avanti Cristo...

(credits photo: Getty)