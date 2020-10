Tutte le regole da seguire con la mascherina per evitare multe fino a 1.000 euro

Il nuovo decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri introduce una serie di regole sull'utilizzo della mascherina, considerata lo strumento più importante per contrastare la diffusione del contagio del Covid-19. Le sanzioni previste per chi non osserva le nuove disposizioni vanno dai 400 ai 1.000 euro.

In generale la mascherina va considerata sempre obbligatoria al chiuso (tranne a casa) e all'aperto se non si è isolati. Ma vediamo nel dettaglio le regole per evitare di incorrere in una sanzione.

La mascherina è obbligatoria quando si passeggia in un centro abitato (come anche per strada o in piazza). Come precisa il Dpcm, lo è in generale "in tutti i luoghi all’aperto, allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi". L'obbligo cade se ci si trova in una zona isolata, ma bisogna essere sempre pronti ad indossarla se si incrocia qualcuno.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, la mascherina va sempre indossata obbligatoriamente prima di salire sui mezzi pubblici, mentre non è richiesta se ci si sposta in bici o in monopattino.

Durante l'attività motoria la mascherina diventa obbligatoria (al chiuso e all'aperto) solo se non si riesce a rispettare una distanza minima di 2 metri dagli altri. Mentre è sempre obbligatoria negli uffici e nei negozi.

Per quanto riguarda le categorie esenti dall'obbligo, il Dpcm cita i bambini sotto i 6 anni di età e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina (oltre che "coloro che per agire con loro abbiano la stessa incompatibilità").

