Il nuovo Dpcm è ufficiale: tutte le nuove indicazioni da seguire

Con il nuovo Dpcm di ottobre non passa la linea rigorista che aveva ipotizzato di oltrepassare l'uscio delle case degli italiani imponendo divieti di feste e assembramenti. Prevale invece la linea prudente di Giuseppe Conte che, in accordo con il Quirinale, parla piuttosto di "forti raccomandazioni".

Il nuovo Dpcm, infatti, vieta le feste in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto, ma si limita a raccomandare fortemente di evitare feste nelle abitazioni private e di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6. Lo stesso si dice dell'uso della mascherina, fortemente raccomandato anche in casa quando si è in presenza di persone non conviventi.

L'introduzione di divieti e controlli in casa, inizialmente ipotizzati da alcuni ministri per contrastare i contagi che si stanno diffondendo prevalentemente proprio tra familiari e amici, avevano già scatenato ironie e attacchi sui social su un presunto "spionaggio di Stato".

Le nuove disposizioni cambiano anche i tempi di quarantena e isolamento fiduciario: i positivi asintomatici «possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno dieci giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo». Raccomandato inoltre l'utilizzo dell'app Immuni.

Per quanto riguarda lo smart working, il Dpcm raccomanda inoltre che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile.

Per quanto riguarda lo sport, sono vietati quelli di contatto a livello amatoriale (come calcetto o basket), mentre ristorant e bar dovranno chiudere alle 24 e, in caso di mancato servizio al tavolo, alle 21.

Smentito invece il ritorno alla didattica a distanza per le scuole superiori, nonostante le richieste di molti governatori per evitare assembramenti sui mezzi pubblici.

Qui il Decreto in pdf!

(Credits photo: Facebook/GiuseppeConte64)