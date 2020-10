Sara Affi Fella mostra il suo corpo dopo il parto: “Non mi sono mai vista così bella”

L’ex tronista Sara Affi Fella oggi ha una famiglia bellissima: ha avuto un bambino, Tommaso, dal suo compagno, il calciatore Francesco Fedato e adesso è più felice che mai. La giovane ha deciso di lanciare un messaggio di body positivity, pubblicando una foto che rompe i tabù sul corpo femminile.

Sara ha deciso di mostrare a tutti il suo corpo a due settimane dal parto. Nel post su Instagram ha scritto: “Dall’inizio della mia gravidanza ho iniziato a notare ogni singolo cambiamento del mio corpo… Sono sempre stata attenta alla forma e vedermi così nei primi periodi mi ha un po' spaventato – ha ammesso - Forse qualche anno fa non avrei mai pensato di pubblicare una foto così, poi però la vita cambia e con lei sono cambiata anche io. Oggi guardo questa foto, penso a mio figlio e sorrido. Sorrido perché in realtà io non mi sono mai vista così bella”.

Sara e Francesco sono diventati genitori lo scorso 30 settembre: “Quanto mi sento grata alla vita non riesco a spiegarvelo in questo momento – ha scritto lei sui social dopo la nascita del bimbo - Ti guardo e mi chiedo come ho fatto a vivere fino a oggi senza di te. Al mio compagno e a mio figlio dico grazie perché siete la luce nella mia vita”.