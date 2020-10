Salveresti il vino o il nipotino? Il video esilarante

La vita è fatta di priorità: lo sa bene la donna protagonista di un video diventato virale che sta scatenando l'ironia del web.

Il breve filmato mostra una nonna alle prese con il nipotino che sta per afferrare un bicchiere di vino dal tavolo. In una frazione di secondo deve decidere chi "salvare" tra il bimbo e il bicchiere di bollicine. E la decisione è chiaramente visibile nella clip. La donna, infatti, riesce ad afferrare il bicchiere (salvando la metà del contenuto), mentre il nipotino cade sul pavimento.

Il video, intitolato ironicamente "E il premio Nonna dell'anno va a...", è stato condiviso all'inizio della settimana prima sulla piattaforma Imgur, poi su Twitter, arrivando ad ottenere in pochissimo tempo più di 7 milioni di visualizzazioni.

When you've finally become an adult and have your priorities straight. pic.twitter.com/fSSIX2I6XT