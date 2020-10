Giulia De Lellis aggredita a Milano

Giulia De Lellis ha deciso di parlare di un'aggressione subita qualche settimana fa per strada a Milano e lo ha fatto pubblicando una Storia su Instagram. L'influencer ha voluto smentire alcune voci che circolavano su questa storia, spiegando in prima persona come è andata davvero, e ha rassicurato i fan.

Nel suo video, l'influencer ha raccontato di aver letto qualche articolo "infelice" sull'aggressione in cui si parlava di alcune persone presenti che, invece di aiutarla, avevano scattato delle foto. Giulia ha confermato che l'aggressione c'è stata davvero, ma ha voluto anche precisare che l'unica persona presente è stata carinissima e l'ha subito aiutata.

La De Lellis ha aggiunto di aver scelto di non parlarne fino ad ora perché "ci sta pensando chi di dovere", ma anche perché non vuole dare peso a queste cose terribili: "Penso che ci siano dei momenti che è giusto viversi nel privato, non volevo mettervi angoscia, ma ci tenevo a chiarire alcune cose”.

In ogni caso Giulia sta bene e i fan possono stare tranquilli.

(Credits photo: Instagram/giuliadelellis103)