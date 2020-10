Il regalo di Natale perfetto per chi passa troppo tempo in bagno

Per molte persone, quello in cui ci si siede sul wc è un momento in cui godersi un po’ di solitudine, soprattutto se si condivide la casa con una moglie, una compagna o dei coinquilini. Alcuni, soprattutto uomini a quanto pare, tendono a prolungare all'infinito il loro tempo passato in bagno. Chi legge, chi sta sui social, chi fa acquisti online, molto spesso queste persone senza rendersene conto occupano il bagno a discapito degli altri conviventi.

Ma una soluzione per evitare che questo accada ancora c'è. Si tratta di una clessidra da toilette fatta apposta per chi ama immergersi nel relax di una seduta prolungata. La clessidra ha già molti adepti ed è amata da tutti, anche se questo oggetto non sarà la panacea per chi indugia troppo, sarà di sicuro una valida alleata per calcolare il tempo passato seduti.

Si tratta del regalo perfetto per chi passa troppe ore seduto sul wc ed è disponibile su Amazon.

La descrizione della clessidra da toilette dice: "Il timer da toilette è per i procrastinatori che si prendono tutto il loro dolce tempo. Aiuta la persona amata a tornare da coloro che sta cercando di evitare". E ancora continua "È un divertente regalo per uomini, papà e mariti, perfetto per la festa del papà o per Natale". In versione uomo e donna, il tempo consentito è di 5 minuti, dopo scatta il timer e bisogna uscire dal bagno!

(Credits photo: Amazon)