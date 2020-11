Il regalo perfetto per chi ha un cane: il collare che traduce l'abbaio in parolacce

Quante volte abbiamo pensato che al nostro amico a 4 zampe manchi soltanto la parola? Sicuramente tante volte e, a quanto pare, ci ha pensato anche un'azienda che ha deciso di dargliela creando un collare che ne traduce l'abbaio.

La MSCHF, questo il nome della società ideatrice del prodotto, ha però deciso di dare voce in particolare ai cani più frustrati, trasformando il loro abbaiare in parolacce. Così, ogni volta che il tenero batuffolo di casa abbaia (anche se scodinzola festoso), il Cuss Collar emette dal suo altoparlante inequivocabili imprecazioni.

L'azienda tiene a precisare che il collare non ha alcuno scopo educativo anti-abbaio né fa male in alcun modo all'animale che lo indossa. In altre parole è un gadget completamente inutile che ha l'unica funzione di far divertire i proprietari burloni.

Inutile dirlo, quest'oggetto sta riscuotendo un notevole successo: a quanto pare, infatti, sono davvero in tanti ad essere disposti a spendere 60 dollari per trasformare in turpiloquio l'abbaiare del proprio cane...

(Credits photo: cusscollar.com)